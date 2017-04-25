Доходы Челябинска от аренды имущества рухнули на 20 процентов

Публикации за 25.04.17

Власти Челябинска недосчитались почти 400 миллионов дохода от аренды имущества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем неналоговых поступлений в бюджет Челябинска сократился в 2016 году на 16,6% по сравнению с 2015 годом. Это следует из доклада председателя городского комитета финансов Ирины Лукиной.

С учетом того, что примерно три четверти всех неналоговых поступлений приходится на доходы от использования муниципального имущества, и в первую очередь, от аренды земельных участков, в этом сегменте бюджет недосчитался примерно 21% поступлений по сравнению с 2015 годом. Это почти 390 миллионов рублей. Весомая сумма, если учесть, что всего объем неналоговых поступлений в городскую казну в 2016 году едва превысил 2 миллиарда рублей, а доход от имущества не дотянул до 1,5 миллиарда.

По словам председателя Челябинской городской Думы Станислава Мошарова, виной всему – пересмотр кадастровой стоимости земельных участков, которая ложится в основу арендной платы, взимаемой муниципалитетом. Происходит переоценка в судебном порядке, и суды чаще всего встают в этом споре на сторону арендатора.

Объяснение спорное. Ведь в прошлом году предприниматели оспаривали новую кадастровую стоимость, начавшую действовать с 1 января 2016 года, а в 2015 году оценка земли была ниже. Между тем, г-н Мошаров ни словом не упомянул неплатежи арендаторов, с которыми вот уже который год ничего не может сделать комитет по управлению имуществом и земельным отношениями Челябинска.

Обошел вниманием председатель городской Думы и схлопывание рынка малоэтажного строительства. Так, за последние два года с него ушли уже несколько компаний: окраины Челябинска теряют привлекательность в глазах состоятельных горожан в перспективе строительства Томинского ГОКа, а за счет индивидуального жилищного строительства, также буксующего в условиях кризиса, пополнить муниципальную казну не очень-то получается.

390 миллионов рублей – много это или мало для бюджета Челябинска? С одной стороны, не такая уж большая цифра: в целом поступления в городскую казну в 2016 году составили 31 миллиард 40,1 миллиона рублей. Но это с учетом межбюджетных трансфертов. Налоговые же и неналоговые доходы самого Челябинска оценены в 10 миллиардов 273 миллиона рублей. И самое главное: увеличение их по отношению к 2015 году составило 4,8%, то есть около 500 миллионов рублей. Почти столько же, сколько город потерял на аренде. Говорить после этого об инвестиционной привлекательности Челябинска даже как-то неудобно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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