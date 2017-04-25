Житель Челябинска угрожал убить малолетнего пасынка за то, что тот плохо читал

Публикации за 25.04.17

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил 24-летнего местного жителя к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина признан виновным в систематических избиениях 5-летнего сына своей сожительницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, мужчина регулярно жестоко обращался с малолетним ребенком. Занимаясь с мальчиком чтением и письмом, обвиняемый мог моментально впасть в агрессию лишь потому, что ребенок в чем-то ошибался. Он регулярно избивал малыша деревянной лопаткой и кожаным ремнем, нанося удары по рукам, ягодицам и в область головы. Причем, побои мальчику наносились практически ежедневно.

Мать ребенка выбрала нейтральную позицию и предпочитала не вмешиваться в столь радикальный воспитательный процесс. Даже во время судебных слушаний женщина пыталась выгородить своего сожителя и утверждала, что синяки ребенок получал во время падений, когда катался на роликах.

Кроме систематических истязаний дошкольника, обвиняемый также угрожал ему убийством. Он пугал мальчика тем, что убьет его и «пустит на мясо», если тот решится рассказать кому-то о происходящем. Ребенок, в силу своего возраста, верил угрозам и продолжал жить в страхе, даже не думая о том, чтобы рассказать кому-то об издевательствах.

На следы систематических побоев на теле малыша обратили внимание воспитатели детского сада. Они доставили мальчика в больницу и обратились в полицию. Сейчас малыш находится в социально-реабилитационном центре.

Челябинск, Олег Кирьянов

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