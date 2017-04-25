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Челябинск

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Публикации за 25.04.17

Житель Челябинска угрожал убить малолетнего пасынка за то, что тот плохо читал

Житель Челябинска угрожал убить малолетнего пасынка за то, что тот плохо читал

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил 24-летнего местного жителя к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина признан виновным в систематических избиениях 5-летнего сына своей сожительницы.

Как сообщили РИА в пресс-службе суда, мужчина регулярно жестоко обращался с малолетним ребенком. Занимаясь с мальчиком чтением и письмом, обвиняемый мог моментально впасть в агрессию лишь потому, что ребенок в чем-то ошибался. Он регулярно избивал малыша деревянной лопаткой и кожаным ремнем, нанося удары по рукам, ягодицам и в область головы. Причем, побои мальчику наносились практически ежедневно.

Мать ребенка выбрала нейтральную позицию и предпочитала не вмешиваться в столь радикальный воспитательный процесс. Даже во время судебных слушаний женщина пыталась выгородить своего сожителя и утверждала, что синяки ребенок получал во время падений, когда катался на роликах.

Кроме систематических истязаний дошкольника, обвиняемый также угрожал ему убийством. Он пугал мальчика тем, что убьет его и «пустит на мясо», если тот решится рассказать кому-то о происходящем. Ребенок, в силу своего возраста, верил угрозам и продолжал жить в страхе, даже не думая о том, чтобы рассказать кому-то об издевательствах.

На следы систематических побоев на теле малыша обратили внимание воспитатели детского сада. Они доставили мальчика в больницу и обратились в полицию. Сейчас малыш находится в социально-реабилитационном центре.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 25.04.17

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