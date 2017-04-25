«Место потенциальной террористической опасности»: с улиц Челябинска уберут автохлам

Публикации за 25.04.17

В Челябинске дали «добро» на зачистку города от автохлама.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская Дума утвердила Положение о порядке выявления, перемещения, хранения, утилизации бесхозяйных, брошенных транспортных средств на территории города.

По задумке авторов, новый документ поможет избавить муниципалитет от автохлама, количество которого чиновники даже не в силах подсчитать. «Все мы прекрасно понимаем, что брошенные автомобили представляют собой опасность для окружающих, – отметил председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска Сергей Чигинцев. – Кто-то может разбить окно, туда полезут дети и травмируются. Автохлам может стать пристанищем бездомных или местом несанкционированной свалки, помешать уборке улично-дорожной сети. Да просто занимает парковочное место, наконец».

Но главная формулировка – «место потенциальной террористической опасности». Похоже, именно поэтому, несмотря на то, что проблема забытых хозяевами автомобилей обсуждается уже не первый год, положение оказалось принято только сейчас – после взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Правда, как раз «террористической опасности» действия чиновников вряд ли смогут противостоять. Документ предполагает достаточно длительную процедуру, в которой не разобрались пока даже сотрудники мэрии. Согласно утвержденному порядку, в течение месяца после обнаружения брошенной машины чиновники должны установить владельца автомобиля. Если установить собственника не удается, транспортное средство эвакуируется на штрафстоянку. Если же владелец нашелся, ему направляется требование о приведении машины в надлежащий порядок либо самостоятельной эвакуации. На это ему дается еще месяц.

По истечении месяца бюджетное учреждение перевозит автохлам на стоянку. Здесь машины будут храниться еще 3 месяца. В течение этого времени хозяин может забрать автомобиль, оплатив расходы на эвакуацию и хранение. Если же в течение трех месяцев этого не произошло, муниципалитет вправе принять транспортное средство на баланс в качестве бесхозного. После этого машина либо списывается, либо (если ее можно отремонтировать) передается в пользование муниципального учреждения, а то и продается на аукционе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.04.17

Житель Челябинска угрожал убить малолетнего пасынка за то, что тот плохо читал. / Коркинские «коммунальщики» увели у старушки четверть миллиона. / Доходы Челябинска от аренды имущества рухнули на 20 процентов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»