Магнитогорск очистят от рекламы алкомаркетов

Публикации за 25.04.17

В Магнитогорске в течение месяца собирается демонтировать 72 вывески сети алкомаркетов «Красное и Белое», полностью очистив от них городские улицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители администрации уже ранее заявляли, что реклама алкомаркета нарушают правила городского благоустройства. Как рассказал глава имущественного комитета Валерий Трубников, суд принял сторону мэрии – двумя решениями все 72 вывески алкомаркета теперь считаются незаконными.

«Если 2-3 мая этого года предприниматели самостоятельно не демонтируют эти конструкции, принудительный монтаж будет выполнен силами муниципальных служб», – цитирует Трубникова «ВерстовИнфо». .

Всего с начала текущего года сотрудники Дорожного специализированного учреждения города демонтировали почти восемь сотен рекламных конструкций, которые портили внешний архитектурный облик Магнитогорска.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

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