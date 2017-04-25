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Публикации за 25.04.17

Магнитогорск очистят от рекламы алкомаркетов

Магнитогорск очистят от рекламы алкомаркетов

В Магнитогорске в течение месяца собирается демонтировать 72 вывески сети алкомаркетов «Красное и Белое», полностью очистив от них городские улицы.

Как передает корреспондент РИА , представители администрации уже ранее заявляли, что реклама алкомаркета нарушают правила городского благоустройства. Как рассказал глава имущественного комитета Валерий Трубников, суд принял сторону мэрии – двумя решениями все 72 вывески алкомаркета теперь считаются незаконными.

«Если 2-3 мая этого года предприниматели самостоятельно не демонтируют эти конструкции, принудительный монтаж будет выполнен силами муниципальных служб», – цитирует Трубникова «ВерстовИнфо». .

Всего с начала текущего года сотрудники Дорожного специализированного учреждения города демонтировали почти восемь сотен рекламных конструкций, которые портили внешний архитектурный облик Магнитогорска.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 25.04.17

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