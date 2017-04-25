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Челябинск

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Публикации за 25.04.17

На челябинском кладбище появился Хатико

На челябинском кладбище появился Хатико

Посетители кладбища, расположенного в Ленинском районе Челябинска, заметили белого пса, который преданно охранял еще свежую могилу.

Как передает корреспондент РИА , с виду ухоженный пес выражал скорбь по-своему: выл и отказывался принимать еду.

«Как люди скорбят, так и это животное переживает боль от утраты хозяина. Его сегодня заметили люди, которые приехали на кладбище в Старокамышинске. У свежей могилы лежит пока еще чистый и ухоженный пес. Кто-то хотел его подкормить, другие пытались увести подальше от места захоронения. Но животное не двигалось – продолжало отрешенно лежать, положив голову на лапы, и ждать. Ждать, что хозяин вернется. Собака просто не понимает, почему родного человека больше нет, почему он оставил ее одну», – написали очевидцы в соцсетях.

Чуть позже пса забрали сотрудники приюта «Наш дом».

Челябинск. Другие новости 25.04.17

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