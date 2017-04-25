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Челябинск

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Публикации за 25.04.17

Чебаркульский алиментщик уплатил вместе с долгом 1 миллион рублей

Чебаркульский алиментщик уплатил вместе с долгом 1 миллион рублей

В Челябинской области неплательщик алиментов не только выплатит всю сумму долга своему ребенку, но и будет вынужден добавить к ней еще 1 миллион рублей. Именно такую сумму со своего бывшего супруга сумела взыскать через суд жительница Чебаркуля.

Как сообщили РИА в пресс-службе управления ФССП по региону, платить деньги на содержание дочери мужчину обязали еще в 2008 году. Сейчас девушке уже полных 17 лет, за все это время отец делал перечисления нерегулярно и в недостаточном объеме. В результате за ним накопилась задолженность в размере 730 тысяч рублей.

В марте текущего года бывшая супруга решила больше не ждать и обратилась в суд, потребовав, кроме основной суммы долга, взыскать с горе-отца еще и неустойку в размере одного миллиона. Рассчитаться с бывшей семьей мужчина согласился лишь после того, как был приговорен к 80 часам исправительных работ и лишен водительских прав. Долг бывшей супруге он передал лично в руки, женщина же в обмен на это передала заявление об отсутствии с ее стороны претензий к отцу дочери.

Челябинск. Другие новости 25.04.17

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