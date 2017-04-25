Любовь без конца и без края: в Камерном театре Челябинска представили пьесу Людмилы Улицкой (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 25.04.17

В Камерном театре Челябинска представили премьеру «Мой внук Вениамин» по одноименной пьесе Людмилы Улицкой.

Пьеса, в центре сюжета которой история о том, как мать женила сына, была написана давно – в 1988 году и имеет богатую постановочную историю. Пожалуй, одной из самых известных постановок стал антрепризный спектакль с Лией Ахеджаковой в главной роли. Камерный театр представил свою интерпретацию этой истории.

Как передает корреспондент «Новый День», постановщики практически отказались от реализма. Сценография не привязывает к определенной эпохе или месту.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bh5RBS24b6A&rel=0">Video</a> С помощью музыкальных и пластических интермедий время и место обозначается весьма призрачно, по ходу действия перенося зрителя то в довоенный Бобруйск, то в Москву 1980-го года

Необходимую атмосферу создает небольшой оркестрик из артистов труппы, играющих то еврейские мелодии, то популярные советские шлягеры.

На идею вневременности работает и оформление сцены: в роли , заднюю часть которой украшают вешалки с серыми пальто, увенчанные чудными животными, сошедшими с картин Марка Шагала. Эти безликие фигуры, как призраки погибших родственников, – напоминание о горьком прошлом и одновременно основа веры в будущее. Центром сценического пространства стал «черный квадрат», выполняющий роль портала из мира воспоминаний и мечтаний в мир реальности.

Персонажи, представленные артистами Камерного, тоже находятся вне времени, весело и печально рассказывая о вечных человеческих проблемах: взаимоотношениях поколений, одержимости, одиночестве и любви.

Поначалу герои выглядят несколько карикатурно, а их диалоги и монологи напоминают еврейские анекдоты, но по ходу развития действия они раскрываются во всей своей глубине и человечности.

Центрального персонажа – Эсфирь Львовну исполнила заслуженная артистка РФ Зульфия Акчурина. Она предстает элегантной, подтянутой пожилой дамой, одержимой idée fixe продолжить свой род.

Ее игра абсолютно убедительна: материнская любовь этого «царя Соломона в юбке» так велика и безгранична, что спастись от ее беспощадного и всеохватывающего действия можно только бегством. При этом образ, созданный Зульфией Акчуриной, наполнен благородством и нежностью, и принятое решение о судьбе невестки, идущее вразрез с ее первоначальными грандиозными планами, кажется логичным и неизбежным.

Хороша и органична в роли Сонечки артистка Виктория Бухарина, тонко продемонстрировавшую трансформацию из ведомой, наивной и простоватой девушки в цельную, сильную личность.

«Мой внук Вениамин» в челябинской интерпретации – это спокойный и умиротворяющий спектакль, с очень женской атмосферой, в которой не остается места для мужчин.

Челябинск, Юлия Малецкая, Александр Сенаторов

Челябинск. Другие новости 25.04.17

Чебаркульский алиментщик уплатил вместе с долгом 1 миллион рублей. / Связисты привели автотрассы в полную мобильную готовность. / На челябинском кладбище появился Хатико. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»