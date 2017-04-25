NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 25.04.17

Ученики челябинского лицея едва не задушили первоклассника

Ученики челябинского лицея едва не задушили первоклассника

В одном из лицеев Курчатовского района Челябинска произошел серьезный инцидент: школьники едва не убили ученика младших классов.

Как передает корреспондент РИА , на перемене одноклассники схватили 8-летнего учащегося и начали жестоко избивать его на глазах у других детей. Об этом происшествии рассказала мать пострадавшего мальчика. В какой-то момент один из лицеистов принялся душить школьника, но тут к месту происшествия подоспела классный руководитель, которая и разняла мальчиков.

По словам матери ребенка, педагог даже не догадалась отправить пострадавшего к школьному медику. Родители узнали о происшествии лишь после возвращения сына домой. В беседе со взрослыми мальчик признался, что одноклассники часто его бьют.

Шокированные родители вызвали ребенку медиков. После осмотра у травматолога и лора никаких серьезных патологий у мальчика выявлено не было, однако на его шее были зафиксированы следы удушения.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении к ответственности родителей агрессивного школьника. Меж тем, директор оскандалившегося учебного заведения заявляет, что представители обеих сторон конфликта встретились в ее кабинете и заключили мировое соглашение, сообщает «31tv».

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 25.04.17

Окраины Магнитогорска оккупируют верблюды. / Любовь без конца и без края: в Камерном театре Челябинска представили пьесу Людмилы Улицкой (ФОТО, ВИДЕО). / Чебаркульский алиментщик уплатил вместе с долгом 1 миллион рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter