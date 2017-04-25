Ученики челябинского лицея едва не задушили первоклассника

Публикации за 25.04.17

В одном из лицеев Курчатовского района Челябинска произошел серьезный инцидент: школьники едва не убили ученика младших классов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на перемене одноклассники схватили 8-летнего учащегося и начали жестоко избивать его на глазах у других детей. Об этом происшествии рассказала мать пострадавшего мальчика. В какой-то момент один из лицеистов принялся душить школьника, но тут к месту происшествия подоспела классный руководитель, которая и разняла мальчиков.

По словам матери ребенка, педагог даже не догадалась отправить пострадавшего к школьному медику. Родители узнали о происшествии лишь после возвращения сына домой. В беседе со взрослыми мальчик признался, что одноклассники часто его бьют.

Шокированные родители вызвали ребенку медиков. После осмотра у травматолога и лора никаких серьезных патологий у мальчика выявлено не было, однако на его шее были зафиксированы следы удушения.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении к ответственности родителей агрессивного школьника. Меж тем, директор оскандалившегося учебного заведения заявляет, что представители обеих сторон конфликта встретились в ее кабинете и заключили мировое соглашение, сообщает «31tv».

Челябинск, Олег Кирьянов

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