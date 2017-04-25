Не оценили: Челябинская Дума убрала из коммунальных платежек лишние строчки

Публикации за 25.04.17

Челябинская городская Дума отменила собственное популистское решение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в многомесячном споре между прокуратурой и челябинскими депутатами поставлена точка. Сегодня городская Дума внесла изменения в собственное решение «О плате за жилое помещение в городе Челябинске».

На то, чтобы прислушаться к позиции надзорного ведомства, у депутатов муниципального парламента ушло больше года. Последнее слово осталось за Челябинским областным судом, поддержавшим требование прокуратуры. В итоге из платежных квитанций за содержание жилья будут исключены пункты «содержание придомовой территории» и «содержание контейнерных площадок». Останется лишь строчка «содержание и ремонт жилья».

С чем связано столь упорное сопротивление парламентариев? Ведь на протяжении всей 13-месячной эпопеи сами депутаты уверяли: речь всего лишь об оформлении «платежки».

Когда городская Дума принимала решение в марте 2016 года, депутаты и чиновники мэрии уверяли: продиктовано это исключительно интересами горожан. Муниципальный парламент якобы хочет сделать платежные квитанции более понятными для челябинцев. Именно поэтому из графы «содержание и ремонт» отдельными пунктами были вынесены «содержание придомовой территории» и «содержание контейнерных площадок».

Однако уже на этапе принятия решения и депутатам, и сотрудникам мэрии пришлось настоятельно объяснять: речь не о повышении квартплаты, а лишь об изменении дизайна «платежек». Объяснить, как это часто бывает, не вышло. Получив квитанцию в новой редакции, горожане стали дружно звонить в администрацию и выяснять: должны ли они суммы, указанные отдельными пунктами, плюсовать к сумме в графе «содержание и ремонт». И снова Дума и мэрия начали разъяснять, что ничего дополнительно платить не нужно.

Не исключено, что именно возникшая путаница и побудила прокуратуру заняться изучением вопроса. Сотрудники надзорного ведомства пришли к вполне обоснованному выводу: плата за содержание придомовой территории, а равно и за содержание контейнерных площадок входит в тариф за содержание и ремонт жилья, и выносить их отдельными пунктами незаконно. Вполне возможно, что если бы в квитанции были перечислены все услуги, оплачиваемые из этого тарифа, а их развертыванию предшествовало указание, что это всего лишь расшифровка с указанием платы за каждую услугу отдельно, у прокуратуры вопросов бы не возникло. Но сделано этого не было. Депутаты почему-то выбрали из всего перечня только две услуги.

Объяснить такой выбор пытались. Якобы не все управляющие компании убирают придомовую территорию и контейнерные площадки, хотя и должны. В пылу полемики некоторые – и весьма высокопоставленные – думцы договаривались до того, что горожане, в домах которых придомовая территория не убирается, могут со спокойной совестью вычеркивать из «платежки» соответствующие пункты и уменьшать размер платежа на указанную в строке сумму. Почему-то депутатам не пришло в голову, что факт неоказания услуги надо как-то юридически подтвердить. В противном случае коммунальщики со столь же спокойной совестью могут подать на гражданина в суд и взыскать с него все неуплаченные платежи, плюс пеню и госпошлину.

То есть, по сути, популистское решение городской Думы могло попросту подставить некоторых принципиальных челябинцев, если бы те, действительно, послушали депутатов и в одностороннем порядке начали оплачивать содержание и ремонт жилья не в полном объеме. Не исключено, что и это учитывала прокуратура, требуя вернуть «платежкам» прежний вид.

В итоге парламентарии и надзорное ведомство «бодались» целый год. На этот раз здравый смысл возобладал. Популистское решение, из-за которого могли пострадать кошельки челябинцев, отменено. Но депутаты и чиновники до сих пор настаивают: принималось оно исключительно в интересах горожан. Просто в прокуратуре это не оценили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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