Челябинские чиновники отказались расселять ветхо-аварийные дома

Публикации за 25.04.17

В мэрии Челябинска заявили, что не обязаны расселять дома, признанные ветхо-аварийными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока в областном министерстве строительства и инфраструктуры судорожно ищут варианты расселения ветхо-аварийных домов, признанных таковыми после 2012 года, комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Челябинска обратился сегодня к горожанам со специальным разъяснением.

Напомним, в сентябре нынешнего года заканчивает действие программа переселения граждан из домов, признанных ветхо-аварийными до 1 января 2012 года, финансируемая за счет средств Фонда реформирования ЖКХ. Всего в ее рамках на Южном Урале будет расселено 78 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Однако проблема заключается в том, что за минувшие 5 лет площадь, требующая расселения, выросла втрое. Так, в марте 2017 года министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин заявил, что речь идет о 220 тысячах «квадратов». «Только для их расселения нам уже нужно 8 миллиардов рублей», – отметил чиновник, признав, что для бюджета региона эта цифра неподъемная.

Отметим, что в мэрии Челябинска объемы ветхо-аварийного жилья в городе предпочитают особенно не афишировать. А не исключено, что и сами чиновники не имеют об этом полного представления (ту же картину можно наблюдать и с количеством находящихся в собственности города квартир, до сих пор точно не известным).

В правительстве области думали над различными вариантами дальнейшей реализации программы расселения. Один из них: переселение за счет застройщика, получающего земельный участок, на котором расположен ветхий дом. Другой – продолжение финансирования из Москвы. Третий – хотя бы выкуп квартир у собственников по рыночной цене.

В мэрии Челябинска решили вообще не заморачиваться. «Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям информирует жителей Челябинска о порядке предоставления собственникам частных жилых помещений благоустроенного жилья взамен признанного непригодным для проживания, – гласит заявление одного из структурных подразделений администрации города. – В соответствии с принятыми поправками в Жилищный кодекс РФ решение по сносу или модернизации жилого фонда принимает соответствующая комиссия. При этом действующее законодательство не возлагает на орган местного самоуправления обязанность по предоставлению собственникам частных жилых помещений (жилых домов, квартир) благоустроенных жилых помещений взамен признанных непригодными для проживания».

Чиновники отмечают, что законодательством в таком случае предусмотрена лишь возможность предоставления жилых помещений по договору социального найма малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, во внеочередном порядке.

«Таким образом, наличие одного лишь факта признания частного жилого помещения непригодным для проживания не является достаточным основанием для предоставления гражданам благоустроенного жилого помещения», – ставит КУиЗО в известность всех челябинцев, обитающих в ветшающих домах.

В принципе, жителям России не привыкать к кульбитам чиновников – что федеральных, что местного разлива. Вспомним недавнюю кампанию по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств все того же Фонда ЖКХ, на смену которой пришло введение обязательной платы на капремонт, взимаемой с собственников. Почему бы не провернуть то же самое и с ветхо-аварийным жильем.

Подобное развитие событий, казалось бы, на руку муниципальным чиновникам: не нужно ломать голову над проблемами горожан. А заодно можно еще заставить их же и снести аварийные дома – как их собственников.

Однако на сей раз в мэрии не учли одного: возможности челябинцев деприватизировать жилье. В таком случае квартиры перейдут в собственность муниципалитета. И тогда мэрии придется туго: городские власти обязаны будут предоставить жильцам равнозначные благоустроенные квартиры. Кто даст на это деньги, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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