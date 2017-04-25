Ученые обнаружили «гринпис»-моль

Публикации за 25.04.17

Ученые открыли моль, пожирающую полиэтилен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сделать сенсационное открытие помогло увлечение биолога Кембриджского университета Федерики Берточчини пчеловодством.

Исследовательница обнаружила в ульях личинки большой восковой моли. Ранее было известно, что эти гусеницы питаются пчелиным воском. Г-жа Берточчини собрала личинок в полиэтиленовый пакет, однако через некоторое время обнаружила, что моль прогрызла пластиковый материал и расползлась по всему дому.

Это подтолкнуло биолога провести с коллегами исследование, результатами которого ученые поделились в статье, опубликованной в журнале Current Biology. Исследователи сообщают, что несколько сотен гусениц способны за 12 часов съесть около 92 миллиграмм полиэтилена. Это существенно больше количества, которое разложили бы грибки или бактерии.

При этом личинки полностью переваривают материал. Более того, даже мертвые гусеницы способны уничтожать полиэтилен.

Профессор Паоло Бомбелли, один из авторов исследования, уверен, что это открытие поможет человечеству избавиться от огромного количества мусора как на свалках, так и в океане. Отметим, что до сих пор экологи считали полиэтилен серьезной проблемой для окружающей среды из-за его крайне низкой скорости разложения в естественных условиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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