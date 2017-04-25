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Публикации за 25.04.17

Древние рисунки Армянского нагорья поведали о глобальной катастрофе

Древние рисунки Армянского нагорья поведали о глобальной катастрофе

Ученые расшифровали древние рисунки Армянского нагорья.

Как передает корреспондент РИА , рисунки были высечены на каменных столбах комплекса храмов Гебекли-Тепе на Армянском нагорье (Турция) и датируются 11-м тысячелетием до нашей эры.

Британские исследователи поделились расшифровкой артефакта в статье, опубликованной в издании Phys.org. Ученые предположили, что изображенные на рисунках персонажи символизируют некие астрономические события и созвездия. А когда на изображении встречается человек без головы, это можно расценить как последствия апокалипсиса.

Как раз в те времена, по мнению ученых, на Земле случились первые глобальные климатические изменения. Их причиной стало падение на Землю кометы около 10 тысяч 900 годах до нашей эры. Столкновение с небесным телом привело к аномальному похолоданию, считают исследователи. Эту-то катастрофу и отобразили в своих рисунках древние жители Гебекли-Тепе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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