В Челябинске полицейские изъяли у бизнесмена 9 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Публикации за 26.04.17

Челябинские полицейские конфисковали у предпринимателя 9 тысяч бутылок паленого спиртного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мужчина незаконно продавал немаркированную алкогольную продукцию, в том числе используя чужие товарные знаки известных наименований.

Правообладателям предприниматель нанес ущерб на общую сумму более 750 тысяч рублей.

Отделом дознания Ленинского района УМВД по Челябинску в отношении челябинца возбуждены два уголовных дела по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров. Предпринимателю может грозить до 2-х лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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