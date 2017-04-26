Двоих южноуральцев поймали при попытке сбыть полкило героина

Жителей Коркино задержали при попытке сбыть полкило героина.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полиция задержала дилеров в течение полутора часов.
Первым попался ранее судимый коркинец, пытавшийся у дома по улице 30 лет ВЛКСМ продать 99,26 грамма героина. Его подельница была задержана полтора часа спустя уже в доме по улице Багратиона в Коркино. У женщины при обыске нашли 400,15 грамма героина.
По данным фактам в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Южноуральцам грозит до 20 лет лишения свободы.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Челябинск, Виктор Елисеев
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