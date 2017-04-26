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Челябинск

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Публикации за 26.04.17

Сотрудница муниципального учреждения Златоуста ответит за гибель горожанки

Сотрудница муниципального учреждения Златоуста ответит за гибель горожанки

Жительница Златоуста погибла из-за халатности специалиста управления ЖКХ.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Златоуста», обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, в обязанности женщины входили среди прочего вопросы организации валки и подрезки деревьев. Еще в начале апреля прошлого года она получила письмо от начальника территориального отдела по району Металлургического завода о необходимости включения в план работ по спилу ветхо-аварийных деревьев на 2016 год тополей, расположенных возле дома №41 по улице Карла Маркса.

Однако сотрудница даже не выехала по указанному адресу, чтобы осмотреть деревья, и никаких работ по обрезке не организовала. Днем 14 июля с одного из тополей сорвалась ветка и упала на проходившую по улице местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась.

Согласно заключению эксперта, дерево было ослаблено и подлежало обрезке, что не было своевременно сделано обслуживающей организацией. Это и послужило причиной отлома ветки.

В рамках расследования уголовного дела следователь СК внес представление главе Златоуста об устранении причин, способствовавших совершению преступления. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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