В Челябинской области прокуратура требует уволить вице-мэра, «забывшего» про две свои квартиры

Публикации за 26.04.17

Прокуратура настаивает на увольнении вице-мэра Чебаркуля, нарушившего антикоррупционное законодательство.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в ходе проверки выяснилось, что заместитель главы Чебаркуля Виктор Малеванный при трудоустройстве в 2016 году предоставил недостоверные сведения о доходах.

Так, чиновник «забыл», что является совладельцем двух квартир, а также занизил доход от вкладов на банковских счетах. За невыполнение муниципальным служащим обязанности по представлению работодателю полных и достоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера законодательство в качестве меры дисциплинарного воздействия предусматривает увольнение, напомнили в надзорном ведомстве. И направили главе Чебаркуля требование расторгнуть трудовой договор со своим замом.

Виктор Малеванный в марте 2016 года был назначен директором МБУ «Строительства и инфраструктура», а в ноябре этого же года пересел в кресло вице-мэра. До этого более 10 лет занимался предпринимательством.

Челябинск, Виктор Елисеев

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