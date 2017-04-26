Ремонтировать нет смысла: в Челябинской области прокуратура требует закрыть разваливающуюся школу

Публикации за 26.04.17

Прокуратура Верхнеуральского района требует закрыть аварийную школу.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности организации образовательного процесса в Петропавловской средней общеобразовательной школе Верхнеуральского района.

Работники прокуратуры установили, что здание школы является аварийным и угрожает безопасности учащихся и педагогов. Еще в 2009 году в одном из учебных классов учреждения обвалились перекрытия между подвалом и первым этажом здания, просела часть несущей стены на лестничной площадке.

В декабре 2015 года здесь прошло комплексное инженерно-техническое обследование. Согласно заключению, общее состояние двухэтажного здания школы оценено как «аварийное». Специалисты отметили необходимость проведения ремонта кровли, стен и фундаментов, полной замены окон, дверей и электрической проводки. В результате они рекомендовали спроектировать и построить новое здание школы.

Однако до сих пор в учреждении учатся более 300 детей и трудятся 46 работников. «Администрация района и управление образования не принимают мер для ремонта, что создает возможность обрушения здания и опасность для жизни и здоровья обучающихся и иных лиц», – констатировали в надзорном ведомстве.

Прокуратура района обратилась в Верхнеуральский районный суд с исковым заявлением о приостановлении эксплуатации здания Петропавловской средней общеобразовательной школы до устранения выявленных нарушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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