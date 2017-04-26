Жители Челябинска жалуются на резкий запах куриного помета

Публикации за 26.04.17

Жители сразу нескольких районов Челябинска пожаловались на невыносимое амбре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», резкий запах куриного помета ощутили в Центральном, Курчатовском и Калининском районах.

В Областной экологической приемной отмечают, что за несколько часов поступило около сотни обращений. Специалисты считают, что неудобства вызваны северным ветром, который несет запах навоза с полей, расположенных в Сосновском, Красноармейском и Аграяшском районах региона, где они складируются одним из предприятий.

«Мы сейчас столкнулись с довольно серьезной проблемой, которая потребует немало времени для устранения. Если ранее при выявлении таких нарушений можно было привлечь предприятие к ответственности и предъявить ему ущерб, то сегодня из-за последних решений арбитражного суда, куриный помет более не считается отходами – теперь это сырье. И такая ситуация наблюдается только в нашем регионе», – рассказал глава фонда «Моя планета» и член экологического совета при главе региона Виталий Безруков.

По его словам, свежий куриный помет нельзя складировать без предварительной обработки, потому как он уничтожает сельскохозяйственные земли, оказывает отрицательное воздействие на здоровье окружающих и отравляет грунтовые воды. По словам экологов в ближайшее время ситуация будет лишь ухудшаться.

Отметим, что на север от Челябинска расположены птицефабрика «РАВИС» и подразделения предприятия «Уралбройлер».

Челябинск, Олег Кирьянов

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