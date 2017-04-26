NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 26.04.17

Жители Челябинска жалуются на резкий запах куриного помета

Жители Челябинска жалуются на резкий запах куриного помета

Жители сразу нескольких районов Челябинска пожаловались на невыносимое амбре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», резкий запах куриного помета ощутили в Центральном, Курчатовском и Калининском районах.

В Областной экологической приемной отмечают, что за несколько часов поступило около сотни обращений. Специалисты считают, что неудобства вызваны северным ветром, который несет запах навоза с полей, расположенных в Сосновском, Красноармейском и Аграяшском районах региона, где они складируются одним из предприятий.

«Мы сейчас столкнулись с довольно серьезной проблемой, которая потребует немало времени для устранения. Если ранее при выявлении таких нарушений можно было привлечь предприятие к ответственности и предъявить ему ущерб, то сегодня из-за последних решений арбитражного суда, куриный помет более не считается отходами – теперь это сырье. И такая ситуация наблюдается только в нашем регионе», – рассказал глава фонда «Моя планета» и член экологического совета при главе региона Виталий Безруков.

По его словам, свежий куриный помет нельзя складировать без предварительной обработки, потому как он уничтожает сельскохозяйственные земли, оказывает отрицательное воздействие на здоровье окружающих и отравляет грунтовые воды. По словам экологов в ближайшее время ситуация будет лишь ухудшаться.

Отметим, что на север от Челябинска расположены птицефабрика «РАВИС» и подразделения предприятия «Уралбройлер».

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 26.04.17

В Челябинске учеников школы эвакуировали из-за угрозы взрыва. / Ремонтировать нет смысла: в Челябинской области прокуратура требует закрыть разваливающуюся школу. / В Челябинской области прокуратура требует уволить вице-мэра, «забывшего» про две свои квартиры.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter