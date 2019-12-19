«Дышать невозможно!» Птицеводы подкинули южноуральцам «арома-подарки» (ВИДЕО)

Известная птицефабрика вляпалась в дурно пахнущую историю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе экологической организации «АнтиСмог», на телефон горячей линии движения поступили обращения от жителей поселка Ключевка и деревни Ишалино Сосновского района.

Они жалуются на невыносимый запах куриного помета, который относит с полей недалеко от поселений. Экопатруль общественной организации выехал на данную территорию для выяснения ситуации. Общественники обнаружили поля, куда выбрасывается куриный помет, источающие неприятный запах. «На данную территорию беспрерывно ездят машины, груженые отходами производства птицефабрики. Территория не огорожена, и, по словам местных жителей, машины начинают ездить с раннего утра и на протяжении всего дня», – заявили экоактивисты. Южноуральцы жители подозревают, что такие «подарки» преподносит им агрохолдинг «Равис», подконтрольный бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову.

По словам общественников, ситуация повторяется на протяжении нескольких лет. Обостряется весной, а в жаркие дни становится невыносимой, так как помимо запаха наблюдается большое скопление мух, которые делают пребывание населения в курортных зонах, расположенных рядом, нестерпимым. Экопатруль организации неоднократно выезжал на места и фиксировал нарушения: складирование куриного помета, а в летнее время – поля конопли. Местные жители заявляют, что обращались во все надзорные органы и к губернатору, ответа всегда один: виновные наказаны (при этом ни название организации, вывозящей помет, ни форма наказания не сообщаются), а на следующий год все повторяется снова.

За 20 минут на поле разгрузились восемь 20-тонников с пометом

Экологи направили акты нарушения природоохранного законодательства в надзорные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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