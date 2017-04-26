Дети не виноваты: в Кыштыме нашли похитителя 60 тысяч рублей

Публикации за 26.04.17

За трагикомической историей о выброшенных детьми деньгах скрывалась банальная кража.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в марте этого года в одном из домов на улице Булдымской в кыштымском районе Коноплянки.

Тогда к семье южноуральцев пришла в гости знакомая с детьми. На следующий день хозяева обнаружили, что тайник, где хранились 60 тысяч рублей, пуст. Через некоторое время дети признались, что им стало скучно, и они раскрасили обнаруженные ими пятитысячные купюры, а потом, испугавшись наказания, выбросили их в окно.

Но в ходе расследования выяснилось, что дети совершенно не при чем. Кражу совершила та самая гостья, пишет «Кыштымский рабочий». Женщина знала, где хозяева хранили деньги, вырученные от продажи машины. И, дождавшись, когда все уснут, забрала их себе.

На этапе следствия подозреваемая вернула 60 тысяч рублей своим знакомым, но уголовное дело по факту кражи прекращено не было. В ближайшее время оно будет направлено в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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