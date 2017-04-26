NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 26.04.17

В Сатке грузовик сбил школьника и врезался в дом

В Сатке грузовик сбил школьника и врезался в дом

В Старой Сатке грузовой автомобиль сбил ребенка и врезался в дом.

Как передает корреспондент РИА , авария произошла напротив школы №13 в старой части Сатки.

Грузовик, двигавшийся в сторону Площади 1 Мая сбил перебегавшего дорогу школьника.

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в неположенном месте, пишет портал «В Сатке». При этом водитель автомобиля пытался избежать столкновения, из-за чего грузовик занесло и выбросило в стоящий у дороги частный дом.

Пострадал и школьник. По словам очевидцев, ребенок остался жив, но удар был очень сильным. Школьника увезла машина реанимации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.04.17

Дети не виноваты: в Кыштыме нашли похитителя 60 тысяч рублей. / Разборками педагога с второклассником в челябинской школе заинтересовался Следственный комитет. / Жители Челябинска жалуются на резкий запах куриного помета.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter