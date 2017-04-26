В Сатке грузовик сбил школьника и врезался в дом

Публикации за 26.04.17

В Старой Сатке грузовой автомобиль сбил ребенка и врезался в дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла напротив школы №13 в старой части Сатки.

Грузовик, двигавшийся в сторону Площади 1 Мая сбил перебегавшего дорогу школьника.

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в неположенном месте, пишет портал «В Сатке». При этом водитель автомобиля пытался избежать столкновения, из-за чего грузовик занесло и выбросило в стоящий у дороги частный дом.

Пострадал и школьник. По словам очевидцев, ребенок остался жив, но удар был очень сильным. Школьника увезла машина реанимации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.04.17

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