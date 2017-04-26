Южноуралец, выбросивший подругу в окно за отказ выйти за него замуж, отправится в колонию строгого режима

Публикации за 26.04.17

Несостоявшийся жених из Челябинской области проведет в колонии строгого режима 6 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, выбросившего свою спутницу из окна.

Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении жителя столицы Южного Урала, осужденного в Верхнеуральске за покушение на убийство.

Напомним, 15 сентября 2016 года южноуралец, будучи пьян, в подъезде дома по улице Ленина в поселке Межозерный повздорил со своей приятельницей, отказавшейся выходить за него замуж. Он схватил женщину и вытолкнул ее в открытое окно. Думая, что его подруга погибла, мужчина скрылся с места преступления. Однако женщину, получившую множественные телесные повреждения, удалось спасти.

Южноуралец категорически отрицал свою причастность к преступлению. Однако представленных доказательств хватило, чтобы убедить суд в его виновности. В результате Верхнеуральский районный суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина обратился с апелляцией в вышестоящую инстанцию. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда признала выводы райнного суда законными, оставив доводы жалобы осужденного без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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