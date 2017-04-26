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Публикации за 26.04.17

Шесть южноуральцев погибли на производстве с начала года

Шесть южноуральцев погибли на производстве с начала года

С начала года в Челябинской области шесть местных жителей погибли на своих рабочих местах.

Как передает корреспондент РИА , по состоянию на 1 апреля в регионе было зафиксировано пять групповых несчастных случаев на производствах, четыре из них – с летальным исходом. Еще один инцидент имел место в минувшее воскресенье на шахте «Центральная» группы компаний «Южуралзолото», где под завалами погибли двое проходчиков. Об этом рассказал заместитель главы государственной трудовой инспекции региона Александр Куликов.

Всего же с начала года на предприятиях региона было зафиксировано 23 несчастных случаях, в которых люди получили тяжелые травмы.

По словам чиновника, каждый год количество случаев травматизма на производстве снижается, пишет «КоммерсантЪ». Так, в позапрошлом году было зафиксировано 30-процентное сокращение, а в минувшем году всего погибли 90 человек, из них 43 человека скончались по не связанным с производством причинам (умерли от тяжелых заболеваний, чаще сердечно-сосудистой системы, совершили самоубийства).

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 26.04.17

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