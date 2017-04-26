Снова проблемы: дольщики ЖК «Яркая жизнь» в Челябинске боятся остаться без квартир

Публикации за 26.04.17

В Челябинске может появиться еще один проблемный застройщик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», финансово-строительный холдинг Milestone Development во второй раз перенес сроки ввода в эксплуатацию двух многоквартирных домов в жилом комплексе «Яркая жизнь». Об этом сообщили дольщики проекта.

Изначально срок сдачи был 1 октября 2016 года (с передачей ключей до 31 декабря). Однако впоследствии его перенесли на 31 марта 2017-го (с передачей ключей до 30 июня), а потом – и вовсе на это 2 квартал года, при этом срок передачи ключей в новой редакции в декларации вообще не зафиксирован. Опасения дольщики усилились после того, как в их руки попало разрешение на продление срока строительства данных домов до 31 декабря 2017 года (предыдущее заканчивается 20 июня). Соответственно, в ближайшее время будет уже третий перенос сроков, уверены челябинцы.

«В домах осталось буквально несколько непроданных квартир (менее десятка), но работы практически не ведутся, и мы не понимаем, куда ушли наши деньги, ведь цены на квартиры были далеко не самые низкие в этом сегменте, – пишет в обращении к СМИ один из дольщиков. – Возведение первого дома началось более двух лет назад, и это простой 10-этажный панельный дом, такие строят в Челябинске уже 40 лет. Никаких трудностей с технической частью быть не может, даже самая «отсталая» бригада построит такой дом с закрытыми глазами за 6-8 месяцев».

По словам южноуральца, у дольщиков было несколько встреч с застройщиком, на которых представители строительной компании осыпали их бесконечными обещаниями, которые не выполняются. «Банального остекления, например, на первых двух домах ждали около года», – рассказывает мужчина.

Кроме того, застройщик планировал комплексную застройку данной площадки – возведение боле 20-ти домов (схема квартала до сих пор есть на сайте ЖК «Яркая жизнь»). Однако, недавно дольщикам сообщили, что весь проект завершится четырьмя домами. «А, следовательно, все обещания, данные в рекламе, останутся сказкой, – сетуют дольщики. – А это внутриквартальный сквер, зона для выгула собак, спортивные площадки, парковка и т.д.

Также в непосредственной близости находится заброшенное здание, которое обещали снести и построить на его месте торговый комплекс. Но в данный момент здание и прилегающая территория находится в запущенном и небезопасном состоянии, там проводят время маргинальные элементы, ввозится строительный мусор и отходы».

На сегодняшний день на территории комплекса стоят лишь три пустые коробки домов, еще одно здание – на стадии фундамента. «Нас до сих пор пытаются заверить, что первые два дома будут сданы в конце мая, но остался всего один месяц, а работы практически не ведутся», недоумевают челябинцы. А сделать еще нужно очень много: коммуникации, лифты, отделка, остекление, пожарная безопасность, трубы, электричество, сантехника…

«Что касается неустоек, нам дали четко понять, что платить их никто не собирается. Каждый дом оформлен на отдельное ООО, которое не несет ответственности и с легкостью может набрать долги, а затем ликвидироваться, – продолжает рассказ один из дольщиков. – А ведь мы вынуждены платить за съемное жилье и ипотеку, у большинства семьи с детьми. Мы даже не мечтаем о благоустройстве и приличной отделке, мы просто хотим получить свои квартиры».

Южноуральцы уже обращались в прокуратуру, к губернатору, в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. Но везде разводят руками: юридически все чисто, объекты формально не заморожены, а переносить сроки застройщик может сколько угодно раз. Таким образом, строительство может растянуться на бесконечный срок, опасаются дольщики. «Мы наблюдаем за строительством соседних микрорайонов, где всего за 6-8 месяцев выросли 6 домов, часть из которых уже заселена, – пишет челябинец. – Самое ужасное и непонятное для нас это то, что все квартиры проданы, но ключей мы не можем получить уже третий год. Куда делись наши деньги – нам не говорят».

Челябинск, Виктор Елисеев

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