Первые общественные экологические инспекторы Челябинска вышли в рейд

Публикации за 26.04.17

В Челябинске первые общественные инспекторы оценили экологическую обстановку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты министерства экологии Челябинской области завершили первый этап подготовки общественных экологических инспекторов, проходившей на базе эко-лофта волонтерского эко-движения «Время Че».

Около 50 человек приняли участие в обучающих семинарах, посвященных главным экологическим проблемам региона – загрязнению воздуха и водоемов, нарушениям в сфере обращения с ТБО. «Это не были простые лекции, – рассказал руководитель эко-движения Феликс Панов. – Семинары проходили, по большей части, в формате «вопрос-ответ». При этом мы организовали интернет-трансляцию занятий, так что увидеть их могли не только челябинцы, но и жители других муниципалитетов».

Отметим, что программа подготовки общественных экологических инспекторов в Челябинской области уже была представлена в Общественной палате России. Ряд регионов взяли разработки южноуральцев себе на вооружение.

Напомним, федеральный закон об охране окружающей среды с 1 января 2017 года предоставил право всем гражданам, желающим оказывать органам госнадзора содействие в природоохранной деятельности, осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей среды. Источник загрязнения окружающей среды и нарушения в сфере природоохранного законодательства теперь смогут искать народные инспекторы.

Формализовать институт общественных экологических инспекторов призван приказ министерства природных ресурсов России. Документ пока не подписан, но южноуральцы решили не откладывать в долгий ящик подготовку добровольных помощников государственных контролеров. В региональном минэкологии и эко-движении «Время Че» видят в общественниках тех, кто сможет разгрузить работу ведомства. «Следует признать, что у ведомства просто не хватает людей для того, чтобы всегда оперативно реагировать на информацию, которую оно получает от жителей, – говорит Феликс Панов. – К тому же, не всегда информация адекватно отражает реальную ситуацию. Помочь в этом и призваны общественные инспекторы. Пройдя подготовку на обучающих семинарах, они смогут объективно оценить ситуацию и обратиться для ее разрешения по конкретному адресу».

В качестве примера общественник привел проблему несанкционированных свалок. Далеко не всегда при их обнаружении есть необходимость привлекать министерство экологии или Росприроднадзор. Иногда достаточно обратиться в обслуживающую территорию управляющую компанию. «Пройдя обучение, инспекторы будут точно знать, на каком уровне можно решить ту или иную проблему и куда следует обращаться», – отметил Феликс Панов.

По мнению чиновников, подписания приказа министра природных ресурсов России можно ожидать уже в ближайшее время. Сегодня же общественные экологические инспекторы вышли в свой первый рейд – пока в сопровождении представителей минэкологии и Росприроднадзора.

Сегодня состоялся совместный рейд Министерства экологии, эко-движения «Время Че» и будущих общественных инспекторов. В ходе рейда были выявлены эко-нарушения на территории, прилегающей к Изумрудному карьеру, берега водоема сильно замусорены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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