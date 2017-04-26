Компания пьяных челябинцев поиграла в «суицид»

Публикации за 26.04.17

Пьяная компания в Челябинске пыталась совершить «самоубийство».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу несколько человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, пытались совершить прыжок через окно первого этажа после довольно бурной попойки в Челябинске.

Видеозапись инцидента оказалась в распоряжении телеканала «Рен-ТВ». На ней видно, как одна из девушек расхаживает по карнизу, словно демонстрируя окружающим, что собирается покончить с собой. «Скажите, зачем вы вылезли на окно?», – спрашивают ее. На что она отвечает: «Какая разница».

Впоследствии к столь отчаянно ведущей себя нетрезвой горожанке присоединяется ее знакомый. Мужчина перебирался с одного балкона на другой довольно ловко. Вероятнее всего, такое бесстрашие появилось в нем после того, как он влил в себя довольно заметную порцию спиртного.

Успокоиться нетрезвая компания решила лишь спустя полчаса. С карниза они слезли самостоятельно. К счастью, никто из пьяных «экстремалов» в этом инциденте не пострадал.

Челябинск, Олег Кирьянов

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