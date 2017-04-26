УФАС: контракт на реконструкцию стадиона в Златоусте ценой свыше 40 миллионов рублей заключили без конкурса

Публикации за 26.04.17

В Златоусте подрядная организация незаконно получила контракт на проведение работ по реконструкции лыжного стадиона имени Ишмуратовой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, контракт с подрядчиком был подписан без проведения соответствующего конкурса.

В качестве заказчика по контракту, заключенному еще летом 2016 года, выступила Спортшкола олимпийского резерва №1, а его общая стоимость составляет 43 миллиона 800 тысяч рублей. По утверждению представителей УФАС, заказчик не имел права заключать контракт с исполнителем без проведения открытой конкурсной процедуры – это возможно лишь в случае ликвидации последствий аварий и ЧП.

После проведения проверки антимонопольное ведомство признало заказчика нарушившим закон о контрактной системе. Сейчас в отношении должностного лица спортивного учреждения прокуратура открыла административное производство.

Челябинск, Олег Кирьянов

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