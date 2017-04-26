Житель Челябинска развращал школьника через Интернет

Публикации за 26.04.17

Челябинец ответит за распространение детского порно.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска утвердило обвинительное заключение в рамках уголовного дела 34-летнего местного жителя. Мужчину будут судить сразу по нескольким статьям – от действий сексуального характера в отношении малолетнего до распространения детской порнографии в сети.

По информации надзорного ведомства, обвиняемый создал аккаунт в социальной сети под вымышленными данными. Здесь он познакомился с московским школьником, обманом выманив у мальчика его интимные фото. Кроме всего прочего, извращенец регулярно беседовал с малолетней жертвой на сексуальные темы и склонял его в другим действиям сексуального характера.

По версии следователей, обвиняемый совершал свои противоправные действия в период 2014-2016 годов. Рассмотрением этого дела по существу в будущем займется суд Курчатовского района города. Если мужчину признают виновным, он может отправиться в тюрьму на срок до 20 лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

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