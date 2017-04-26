«Я общаюсь с ГЛОНАССом!»: в Челябинске подросток устроил разборки с водителем трамвая

Публикации за 26.04.17

В Челябинске школьник угрожал водителю трамвая увольнением и пытался задержать общественный транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт возник из-за того, что несовершеннолетний пассажир отказался платить за проезд, мотивируя свои действия тем, что трамвай едет не по своему маршруту. Видео инцидента появилось на странице «Подслушано Челябинский транспорт» в социальных сетях.

Трамвайный вагон №13, в котором имело место это происшествие, двигался с Чистопольской, а школьник зашел в салон на улице Шота Руставели. Конфликт между юным пассажиром и водителем трамвая начался на светофоре.

Как рассказали очевидцы, подросток начал выяснять, почему трамвай едет не в депо №2, куда ему и следовало направиться по маршруту, а направляется к депо №1. При этом мальчик отказался покинуть салон трамвая или оплачивать проезд, угрожая водителю увольнением и заявляя, что он «общается с ГЛОНАССом».

В свою очередь, водитель транспорта пригрозил вызвать стражей порядка. В итоге ситуация разрешилась тем, что подросток был высажен из вагона на остановке «Политехникум», потому как за простой электротранспорта в ожидании наряда полиции заплатить пришлось бы самому вагоновожатому. Позднее стало известно, что причина, по которой трамвай направлялся не по своему маршруту, кроется в неисправном пантографе.

Челябинск, Олег Кирьянов

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