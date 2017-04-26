NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 26.04.17

«Я общаюсь с ГЛОНАССом!»: в Челябинске подросток устроил разборки с водителем трамвая

«Я общаюсь с ГЛОНАССом!»: в Челябинске подросток устроил разборки с водителем трамвая

В Челябинске школьник угрожал водителю трамвая увольнением и пытался задержать общественный транспорт.

Как передает корреспондент РИА , конфликт возник из-за того, что несовершеннолетний пассажир отказался платить за проезд, мотивируя свои действия тем, что трамвай едет не по своему маршруту. Видео инцидента появилось на странице «Подслушано Челябинский транспорт» в социальных сетях.

Трамвайный вагон №13, в котором имело место это происшествие, двигался с Чистопольской, а школьник зашел в салон на улице Шота Руставели. Конфликт между юным пассажиром и водителем трамвая начался на светофоре.

Как рассказали очевидцы, подросток начал выяснять, почему трамвай едет не в депо №2, куда ему и следовало направиться по маршруту, а направляется к депо №1. При этом мальчик отказался покинуть салон трамвая или оплачивать проезд, угрожая водителю увольнением и заявляя, что он «общается с ГЛОНАССом».

В свою очередь, водитель транспорта пригрозил вызвать стражей порядка. В итоге ситуация разрешилась тем, что подросток был высажен из вагона на остановке «Политехникум», потому как за простой электротранспорта в ожидании наряда полиции заплатить пришлось бы самому вагоновожатому. Позднее стало известно, что причина, по которой трамвай направлялся не по своему маршруту, кроется в неисправном пантографе.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 26.04.17

Житель Челябинска развращал школьника через Интернет. / УФАС: контракт на реконструкцию стадиона в Златоусте ценой свыше 40 миллионов рублей заключили без конкурса. / В Златоусте подросток зарезала подругу, не поделив с ней одежду.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter