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Челябинск

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Публикации за 27.04.17

Семь муниципалитетов Южного Урала ввели особый противопожарный режим

Семь муниципалитетов Южного Урала ввели особый противопожарный режим

В семи территориях Челябинской области действует особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА в пресс-службе правительства Челябинской области, только за минувшие сутки в регионе ликвидировали семь лесных пожаров на площади 32,05 гектара.

По состоянию на утро 27 апреля 2017 года на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 77 пожаров на площади 355,55 гектара. Возгорания произошли на территориях Аргаяшского (4), Брединского (5), Карталинского (1), Каслинского (1), Катав-Ивановского (1), Красноармейского (17), Кунашакского (2), Октябрьского (7), Увельского (7), Чебаркульского (12) и Шершневского (20) лесничеств.

Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 617 человек и 270 единиц техники.

С начала пожароопасного сезона, объявленного по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 10 апреля, особый противопожарный режим (ОПР) введен уже в семи муниципалитетах Южного Урала: Брединском, Верхнеуральском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском, Пластовском и Чесменском районах.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский, главы муниципалитетов своевременно получили рекомендации по введению особого противопожарного режима. Он также подчеркнул, что основной причиной пожаров является переход огня с прилегающих к лесу территорий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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