Южноуралец сядет на 2,5 года за активность в соцсетях

Публикации за 27.04.17

Житель Магнитогорска отправится в колонию-поселение за симпатии к украинским нацистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 26 апреля был вынесен приговор жителю Магнитки, который размещал запрещенные материалы в «ВКонтакте».

Южноуралец признан виновным в том, что с 19 декабря 2014 года по 6 июня 2015 года публиковал на своих персонифицированных страницах, а также в созданной им группе «ВКонтакте» материалы, содержащие призывы к террористической и экстремистской деятельности.

Как оказалось, магнитогорец разделял взгляды сторонников «Правого сектора» – украинской радикальной националистической организации, запрещенной в России. В течение нескольких месяцев южноуралец размещал в соцсети провокационные заметки и призывы присоединяться к запрещенной организации. Также он постил в «ВКонтакте» символику других националистических организаций, запрещенных в России. Кроме того, мужчина призывал к уничтожению всех, кто не разделяет идеологию и практику «Правого сектора», заявляя о расовом превосходстве сторонников организации над другими людьми, сообщает «Верстов.Инфо»..

На выездном заседании в Магнитогорске Приволжский окружной военный суд признал магнитогорца виновным, назначив ему в качестве наказания 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сроком на 1 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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