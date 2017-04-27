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Челябинск

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Публикации за 27.04.17

Житель Миасса упал с балкона 14 этажа

Житель Миасса упал с балкона 14 этажа

В Миассе мужчина трагически погиб, упав с 14 этажа.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в жилом доме на улице Степана Разина. Момент падения местного жителя с огромной высоты заметил один из соседей, который в это же время вышел на балкон покурить. Мужчина сразу же сообщил о происшествии в органы правопорядка.

Позднее в полиции сообщили, что непосредственно перед падением мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пока личность погибшего не установлена, тем более что документов при погибшем не нашли, сообщает «Московский комсомолец».

Все подробности инцидента обещают рассказать позднее, на данный момент известно лишь, что на вид погибшему примерно 35 лет.

Миасс, Олег Киртянов

Миасс. Другие новости 27.04.17

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