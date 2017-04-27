Златоустовского врача задержали с партией «синтетики»

Публикации за 27.04.17

Жителя Златоуста задержали при перевозке наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОМВД Златоуста, днем 25 апреля на проспекте Гагарина сотрудники патрульно-постовой службы остановили водителя автомобиля Nissan. При осмотре в салоне иномарки обнаружено 7 граммов курительной смеси PVP.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, задержанным оказался 37-летний горожанин, работающий анестезиологом в местной больнице.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливается канал сбыта курительных смесей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.04.17

Житель Миасса упал с балкона 14 этажа. / Южноуралец сядет на 7 лет за активность в соцсетях. / «Вы что телек не смотрите?» В Челябинске на охраняемой стоянке за ночь вскрыли несколько машин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»