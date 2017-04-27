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Челябинск

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Публикации за 27.04.17

В Челябинске странный мужчина преследует 10-летнего школьника

В Челябинске странный мужчина преследует 10-летнего школьника

В Челябинске взрослый мужчина, личность которого пока не установлена, регулярно преследует 10-летнего школьника.

Как передает корреспондент РИА , впервые подозрительный мужчина был замечен еще месяц тому назад, когда позвонил в дверь квартиры семьи мальчика. Ребенок посмотрел в глазок и увидев, что за дверью стоит незнакомец, сразу же е позвонил матери – женщина сказала дверь никому не открывать. Сообщается, что мужчина довольно долго не уходил и продолжал звонить.

Позже школьник видел этого человека во дворе дома. И вот, совсем недавно, этот же странный мужчина выследил мальчика, когда тот возвращался домой после занятий в школе, и погнался за ним. Настигнув жертву за гаражами, мужчина схватил ребенка за горло и прижал к стене. Лишь по счастливой случайности рядом проходил кто-то из местных жителей, что и отпугнуло нападавшего.

Родители пострадавшего уже обратились за помощью в полицию, но стражи порядка пока лишь разводят руками, потому что, по мнению полицейских, нападавший фактически не совершил никакого преступления. Впрочем, со слов школьника в полиции все же составили фоторобот подозреваемого и собираются в ближайшие дни провести проверку по факту этого происшествия.

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