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Челябинск

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Публикации за 27.04.17

На оживленной трассе в Челябинске столкнулись девять автомобилей. Есть пострадавшие

На оживленной трассе в Челябинске столкнулись девять автомобилей. Есть пострадавшие

Девять машин столкнулись недалеко от центра Челябинска.

Как сообщили РИА в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, массовое ДТП произошло около 13:00 на пересечении улиц Северо-Крымская и Братьев Кашириных.

По предварительной информации, столкнулись 9 автомобилей. Есть пострадавшие.

Очевидцы сообщают, что некоторые машины серьезно пострадали. По некоторым данным, среди участников ДТП маршрутное такси.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы и медики. На значительном участке дороги скопился дорожный затор, автомобили преодолевают его со скоростью 3 километра в час.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.04.17

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