Рождаемость на Южном Урале упала с начала года на 10 процентов

Публикации за 27.04.17

Число новорожденных в Челябинской области продолжает снижаться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Фонда социального страхования, количество новорожденных в Челябинской области в 1 квартале 2017 года у женщин, воспользовавшихся родовым сертификатом, уменьшилось на 1 тысячу 117 малышей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (больше, чем на 10%).

Всего появились на свет 9 тысяч 698 малышей (в том числе – 95 двоен). Мальчиков родилось на 234 больше, чем девочек. Средний возраст матери составил 29 лет. Для большинства рожениц (4 тысячи 11) это были вторые роды, четвертого и более ребенка родили 490 женщин.

Отметим, что рождаемость снижается в Челябинской области четвертый месяц подряд. Всего же за последние 15 месяцев число новорожденных, превышающее показатель аналогичного периода предыдущего года, был зафиксирован лишь в каждый третий месяц. Кроме того, в прошлом году министерство здравоохранения региона зафиксировало естественную убыль населения Южного Урала: количество смертей по итогам 12 месяцев превысило число рождений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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