Жители Челябинска жалуются на сбой в системе единого пересадочного билета

Публикации за 27.04.17

Жительница Челябинска пожаловалась на неправильную работу системы единого пересадочного билета: с ее карты продолжают списываться средства, невзирая на тот факт, что между двумя пересадками проходит менее заявленного часа.

«Специально приобрела карту, чтобы ездить с пересадками в течение часа, в результате деньги все равно списываются. Кондуктор утверждает, что не понимает, в чем проблема, и вернуть деньги отказалась. Не хочет решать эту проблему и «Челябгортранс» – дескать, 19,70 не такие уж и большие деньги, чтобы устраивать из-за них разбирательства», – цитирует Об этом пишет «31tv» раздосадованную горожанка издания.

Решить проблему удаленно тоже не вышло – в системе номер карты потерпевшей от сбоя челябинки почему-то не виден. Возмущение женщины вызвал тот факт, что теперь она будет вынуждена посетить офис организации, при этом, поездка к нему с пересадками выльется ей в круглую сумму.

Отметим, что горожане уже жаловались на действия кондукторов при попытке проехать по пересадочному билету: то они делают вид, что не понимают о чем идет речь, когда пассажир просит часовой билет, то пробивают полный билет, не дослушав клиента. «Или они не понимают, зачем это, или им дано указание максимально не пробивать такие билеты», – возмущаются челябинцы.

Челябинск, Олег Кирьянов

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