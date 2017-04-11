Пассажиры не успевают, кондукторы не понимают: «часовой билет» внедряется в Челябинске со скрипом (ФОТО)

Публикации за 11.04.17

Принцип работы «часового билета» поняли далеко не все кондукторы и пассажиры Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые несколько дней действия в городе нового тарифа «Единый бесплатный пересадочный талон» можно сделать вывод, что «часовой билет», действительно, может сэкономить средства горожан, иногда достаточно большие. Но внедрение его не обходится без шероховатостей.

Некоторые горожане столкнулись со слишком уж молниеносными действиями кондукторов. «Собственно, как я думал, так и есть, – написал один из челябинцев на специализированном форуме. – Сажусь сегодня в трамвай №6, сразу громко говорю: «Часовой билет». Смотрю, из терминала вылезает билет за 16 рублей «Полный». Кондуктор: «Ой, не успела». И невозмутимо говорит: «Так пробейте пересадочный в следующем транспорте». То есть они не понимают, зачем это, или им дано указание максимально не пробивать такие билеты. Итого: вместо 20 рублей часового или тех же 20 на 48 маршрутке поездка вышла в привычные 32 рубля. Так что, уважаемые, еще не дав карту кричите: «Часовой билет!!!»

Еще один горожанин не сошелся с кондуктором в терминах: молодой человек попросил у работницы ЧелябГЭТ «пересадочный» билет (именно так официально называется новый тариф). В ответ женщина спокойно пробила «Полный» за 16 рублей (по льготной транспортной карте), а потом объяснила: нужно говорить не «пересадочный», а «часовой».

Так выглядит часовой билет

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Правда, и пассажиры до конца еще не совсем разобрались в цели, преследуемой городскими властями при нововведении. «Я в субботу проверил «Часовой билет»: ехал по маршруту «ЧелГУ – больница скорой помощи» с пересадкой на «Ашане». Сел на 26-й троллейбус, попросил пробить часовой в 10:46:58, за 20 рублей. Она пробила, я доехал до «Ашана», пошел за покупками, а в «Ашане», как назло, работало всего 20 касс, очереди адские. После этих очередей я в 10-й троллейбус сел в 11:45, пробил карту в 11:45:57 – еще вылез нулевой билет (на нем так же было написано «часовой билет», но сумма 0.00). А вот на пересадку на трамвай на Молодогвардейцев/Победы я уже не успевал – пришлось одну остановку пешком идти. Так что сама по себе система вполне работает, но час мало!», – написал один из горожан.

По всей видимости, мужчина просто не понял, что единый пересадочный талон задуман для того, чтобы челябинцы не платили дополнительно при пересадке, если до какой-то определенной точки приходится добираться на разных маршрутах. И введен этот тариф, прежде всего, чтобы избежать напряженности при переходе на новую маршрутную сеть, результатом чего станет резкое увеличение горожан, просто вынужденных делать пересадки, добираясь, к примеру, на работу. Конечно, для тех, кто платили раньше по тарифу транспортной карты 16-18 рублей, стоимость поездки все равно возрастет, но уже не столь критично.

В целом, схема начинает работать. Так, сотрудник РИА «Новый День» в минувшие выходные в качестве эксперимента смог за 1 час сделать 5 пересадок, оплатив маршрут с помощью единого пересадочного талона. Цели «перепрыгнуть» из вагона в вагон максимальное количество раз не было: молодой человек определил оптимальный и наиболее быстрый маршрут, в течение часа сумел попасть в несколько мест, выполнить задание редакции и вернуться обратно.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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