В Магнитогорске домработница стащила у клиентов 150 тысяч рублей

Публикации за 27.04.17

Жительница Магнитогорска украла у своих клиентов несколько десятков тысяч рублей и почти десять тысяч долларов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственный отдел УМВД по Магнитогорску возбудил уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в краже крупной суммы.

Выполняя обязанности домработницы, магнитогорчанка в течение нескольких месяцев «обносила» своих клиентов. Как установили сотрудники уголовного розыска, общая сумма похищенного составила 9 тысяч 300 долларов и 72 тысячи рублей. В дальнейшем женщина тратила деньги на личные нужды.

Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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