Бывший мэр Троицка вышел по УДО

Публикации за 27.04.17

Бывший мэр Троицка Виктор Щекотов, осужденный на 5,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, освобожден условно досрочно.

Как уже сообщал «Новый День», Виктора Щекотова, занимавшего в тот момент пост главы администрации Троицка, задержали на рабочем месте летом 2013 года. Следователи вменяли ему пять эпизодов взяточничества, а также превышение должностных полномочий. По данным правоохранителей, бывший мэр получал взятки за предоставление земельных участков, выдачу разрешений на установку ларьков, передачу муниципального имущества в пользование третьим лицам.

Одним из главных свидетелей обвинения по делу Щекотова стал экс-депутат Троицкого городского собрания Анатолий Федорченко, задержанный ранее по подозрению в организации ОПГ, членов которой обвиняли в вымогательствах, убийствах и других тяжких преступлениях на территории всей области.

В марте 2014 года «в связи с активным сотрудничеством со следствием» суд смягчил экс-депутату меру пресечения: из СИЗО он отправился под домашний арест. В конце концов, дело Федорченко было выделено в отдельное производство, все обвинения в организации и связях с преступной группой – сняты, а претензии ему предъявили только по факту вымогательстве денег у местного предпринимателя. Но и это дело было прекращено в связи с примирением сторон. Федорченко вышел из-под домашнего ареста и даже на очередных выборах вернул себе статус депутата.

Тем временем, 30 сентября 2015 года Троицкий городской суд признал Щекотова виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий и приговорил к лишению свободы на 5,5 лет в колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,2 миллиона рублей.

Гособвинитель и адвокат Щектова направили в областной суд апелляции: первый просил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, второй – полностью оправдать его подзащитного.

В декабре 2015 судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда согласилась с выводами первой инстанции и оставила приговор без изменения, признав его законным и обоснованным.

Троицк, Олег Кирьянов

Троицк. Другие новости 27.04.17

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