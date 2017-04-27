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Челябинск

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Публикации за 27.04.17

Жители Паркового жалуются на свалку во дворе, коммунальщики сетуют на грязь

Жители Паркового жалуются на свалку во дворе, коммунальщики сетуют на грязь

Во дворе одного из жилых домов в челябинском микрорайоне «Парковый» образовалась настоящая свалка. Местные жители винят во всем бездействующую управляющую компанию,

Коммунальщики сетуют на грязь.

Как передает корреспондент РИА , по словам одной из жительниц захламленного двора по . Краснопольскому проспекту, возле дома уже давно не убирают мусор – как бытовые отходы, так и навалы стройматериала. Это место облюбовали многочисленные бродячие животные, а коммунальщики не обращают на проблему никакого внимания уже месяц, невзирая на многочисленные обращения жильцов.

Директор управляющей компании «ЖКС» Эдуард Киреев, завил, что мусоровозы далеко не всегда могут пробраться к площадке с контейнерами для отходов, потому что попросту застревает в грязи. Здешние жилые дома, по его словам, сдавались в эксплуатацию зимой, поэтому их территории еще не успели благоустроить. Жильцы подтверждают: дворовые проезды не асфальтированы.

Пока застройщик пытается присыпать дороги грунтом, но реальные работы по благоустройству территорий начнутся лишь 2 мая. Только после этого УК сможет обеспечить полноценный и регулярный вывоз мусора, сообщает «31tv».

Челябинск, Олег Кирьянов

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