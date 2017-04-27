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Публикации за 27.04.17

Башкирские полицейские открыли огонь по убегавшему от них южноуральцу
Фото предоставлено пресс-службой управления МВД по Республике Башкортостан

Башкирские полицейские открыли огонь по убегавшему от них южноуральцу

В Башкирии полиция открыла огонь по южноуральцу, угнавшему иномарку.

Как сообщили РИА в пресс-службе управления МВД по Республике Башкортостан, инцидент произошел 25 апреля в Белорецком районе.

В дежурную часть УМВД по Уфе поступило сообщение об угоне автомашины «Фольксваген». В ходе разыскных мероприятий иномарка была замечена на трассе, но водитель попытался скрыться. Ориентировка на пропавший автомобиль была переда всем постам и патрулям полиции.

На иномарку стражи порядка вышли в Белорецком районе. После того, как водитель автомобиля никак не отреагировал на требование остановиться, полицейские начали погоню.

Так как угонщик не обращал внимания на продолжающиеся требования остановки, правоохранителям пришлось взяться за табельное оружие. После обязательных предупредительных выстрелов в воздух один из полицейских открыл огонь по машине, пробив заднее колесо.

На требование об остановке водитель иномарки не реагировал. О начале преследования дежурная часть Управления ГИБДД МВД по РБ сообщила всем ближайшим экипажам ДПС. Несмотря на повреждения, угонщик попытался продолжить движение и, не справившись с рулевым управлением, вылетел с дороги и перевернулся. После этого, выбравшись из машины, он бросился в лес, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

Задержанным оказался житель Челябинской области, ранее судимый за кражу. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело об угоне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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