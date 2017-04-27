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Челябинск

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Публикации за 27.04.17

Наш ответ Фийону: южноуральским депутатам запретили брать родственников в помощники

Наш ответ Фийону: южноуральским депутатам запретили брать родственников в помощники

Южноуральские депутаты не смогут пристраивать родственников в органы законодательной власти.

Как сообщили РИА , Законодательное собрание Челябинской области (ЗСЧО) приняло закон, запрещающий депутатам иметь помощников, работающих по трудовому договору, из числа родственников.

Поправки к Положению о помощнике депутата ЗСЧО и закону о статусе депутата южноуральского парламента предложил прокурор Челябинской области.

В настоящее время депутат имеет право иметь помощников, работающих по трудовому договору и на общественных началах, численностью не более 7 человек.

Что касается помощников, работающих по трудовому договору, то депутат дает письменное представление о приеме их на работу и увольнении, устанавливает им постоянное место работы и режим рабочего времени, определяет число помощников и размер оплаты их труда (размер общего месячного фонда оплаты труда помощников установлен законодательством). Оплачиваемый отпуск помощникам предоставляется так же по согласованию с депутатом.

Чтобы предотвратить конфликт интересов, и принят закон, закрывающий дорогу в помощники родителям, супругам, детям, родным братьям и сестрам и другим родственникам.

Как рассказал РИА источник в аппарате заксобрания, сегодня трудно судить, многие ли депутаты регионального парламента назначали себе в помощники родственников: эта тема никогда не выносилась в публичную плоскость, и если кто-то об этом знает досконально – так разве что работники кадровой службы. Однако случаи такие вряд ли были редкими.

Впрочем, и после изменений регионального законодательства ничто не помешает родственникам депутатов получит корочки помощника на общественных началах. К тому же некоторые «народные избранники» вполне успешно протащили своих сыновей не в помощники, а сразу в депутаты. Так было с известным челябинским предпринимателем Борисом Видгофом, сын которого Михаил начал политическую карьеру под пристальным вниманием и опекой отца. Правда, сейчас Видгоф-старший довольствуется мандатом депутата районного собрания, в то время как Видгоф-младший заседает в региональном парламенте и даже иногда мечтает о Госдуме. Продолжает покорять политический олимп и «подряд» другого известного в городе семейства – Мительманов: папа – Семен Мительман давно и удобно расположился в кресле вице-спикера Законодательного собрания области, сын Илья занимает аналогичный пост в Челябинской городской Думе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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