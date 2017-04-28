Челябинские маршрутки присоединяются к системе «единого пересадочного билета»

Публикации за 28.04.17

Челябинские частные перевозчики подключились к работе по тарифу «Единый бесплатный пересадочный билет».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, к системе присоединились маршруты № 17 «Скульптора Головницкого – поселок АМЗ» и № 77 «Бейвеля – Политехникум». Стоимость проезда при пересадке в течение часа составит 13 рублей.

Напомним, систему безлимитных пересадок ввели в муниципальном транспорте в начале апреля. Для пользования Единым билетом необходимо наличие транспортной карты, пополненной денежными средствами минимум на одну поездку. Билет дает право, оплатив первую поездку по транспортной карте, в течение 60 минут совершать неограниченное количество пересадок в трамваях, троллейбусах, автобусах, а с 26 апреля и на маршрутах частных перевозчиков.

По информации мэрии, за первую половину апреля тарифом воспользовались почти 5 тысяч пассажиров, горожане совершили около 10 тысяч поездок. Кроме того, увеличился спрос на транспортные карты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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