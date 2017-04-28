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Челябинск

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Публикации за 28.04.17

На озере Кунашак погибла вся рыба: активисты винят арендатора (ВИДЕО)

На озере Кунашак погибла вся рыба: активисты винят арендатора (ВИДЕО)

Озеро Кунашак покрылось погибшей рыбой.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку по факту массовой гибели рыбы в озере Кунашак.

«Будут привлечены различные специалисты для установления причины массовой гибели рыбы, определения размера причиненного ущерба, а также необходимости принятия мер по ликвидации и минимизации экологического вреда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверка находится на личном контроле прокурора Челябинской области Александра Кондратьева», – сообщили в ведомстве.

Сообщивший о массовой гибели руководитель экологической организации «Маяк-57. Наследие» Рустам Хасанов не исключает, что мор рукотворен. «Подозреваем, что это искусственный замор арендатором, чтоб очистить озеро от аборигенной рыбы и потом зарыбить пелядью, которая в разы дороже, – рассказал общественник. – Нанесен значительный ущерб водоему в масштабах района. Надеюсь, правоохранительные органы установят истинную причину. Арендатор мог сделать это намеренно. Для сравнения: карась, который составляет основную массу погибшей рыбы, стоит оптом около 40 рублей, а пелядь товарная стоит около 150 рублей, делайте выводы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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