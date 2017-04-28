«Садовые» автобусы в Челябинске выйдут на маршруты в субботу

Публикации за 28.04.17

В Челябинске возобновляют работу садоводческие маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, с 29 апреля на территории города начнут функционировать садоводческие автобусные маршруты. Ознакомиться с расписанием автобусов можно на официальном сайте городского транспорта.

Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам: № 25 «Теплотехнический институт – Ферросад», № 36 «Политехникум – Сад Металлист», № 48 «Комсомольский проспект – Сад Искра», № 52 «Областная больница – Сад Жилищник», № 57 «Мамина – Станция Межозерная», № 58 «Чистопольская – Сад Трубопрокатчик-3», № 67 «Областная больница – сад Мичуринец», № 77 «Чичерина – Сад Вишневый», № 82 «Чистопольская – Сад Станкостроитель 2», № 85 «Железнодорожный вокзал – Сад Кристалл», № 93 «ДК Строителей – сад Авиатор».

По интересующим вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» 240-05-55, старшего диспетчера Службы организации движения 778-62-80, а также по телефону Общественного городского транспорта 778-62-34.

Кроме того, с 29 апреля будет организована работа межмуниципальных садоводческих маршрутов: № 102-с «ДК Строителей – База отдыха «Автобусник», № 103-с «Теплотехнический институт – Сад Лесная поляна», № 105-с «ДК Строителей – Сад «Узункуль», № 106-с «Стадион Мечел – Сад Тимер», № 107-с «Чичиерина – Сад Кировский», № 110-с «Чичерина – Сад Мысы», № 112-с «Железнодорожный вокзал – Сад Мысы», № 117-с «Чичерина – Сад Тракторосад-5», № 119-с «Теплотехнический институт – Сад Теплостроевец», № 120-с «Чичерина – Сад Курчатовец», № 121-с «Областная больница – Сад Заречный», № 128-с «Чичерина – Сад Кировский-2», № 170-с «Комсомольский проспект – Сад Электровозник», № 198-с «Чистопольская – Сад Любитель», № 130-с «Областная больница – Сад Курчатовец».

За подробной информацией по данным маршрутам можно обратиться по телефону Второго автобусного парка 750-07-38.

Челябинск, Виктор Елисеев

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