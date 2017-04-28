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Челябинск

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Публикации за 28.04.17

В Коркино директор детдома оплачивал штрафы из кармана воспитанников

В Коркино директор детдома оплачивал штрафы из кармана воспитанников

В Челябинской области исполняющего обязанности директора детского дома уличили в превышении полномочий.

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, в 2014-2015 годах руководитель районного учреждения неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя несовершеннолетними воспитанниками.

По версии следствия, не желая оплачивать штрафы из собственного кармана, директор брал деньги, выделенные на нужды подопечных, нарушая тем самым их права и законные интересы.

В настоящее время проводятся следственные действия. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.04.17

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