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Челябинск

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Публикации за 28.04.17

Копейский экс-чиновник предстанет перед судом за махинации с арендой земель

Копейский экс-чиновник предстанет перед судом за махинации с арендой земель

В Копейске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника городского управления архитектуры и градостроительства.

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, экс-чиновнику вменяют превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в 2014 году начальник управления администрации, нарушив положения закона в сфере земельных отношений, не опубликовал информацию о приеме заявок на предоставление земельных участков по улице Таганайской и в переулке Лазурном.

Кроме того, явно выходя за пределы своих полномочий, чиновник ограничил право потенциальных арендаторов на получение информации о сдаче еще двух участков под индивидуальное жилищное строительство в Копейске. Уголовное дело возбуждено по итогам оперативных мероприятий, проводимых региональным управлением ФСБ.

Как отмечают в прокуратуре, действия градостроителя повлекли нарушения прав и интересов граждан, а также вызвали недоверие населения к местным органам власти.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела переданы в Копейский городской суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.04.17

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