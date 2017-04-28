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Челябинск

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Публикации за 28.04.17

На южноуральских чиновников, поселивших детей-сирот в частном доме, завели уголовное дело

На южноуральских чиновников, поселивших детей-сирот в частном доме, завели уголовное дело

Прокуратура Челябинской области не поверила, что обычный частный дом может превратиться в многоквартирный.

Как сообщили РИА в надзорном ведомстве региона, прокуратура Челябинской области проверила соблюдение требований законодательства при обеспечении детей-сирот благоустроенным жильем и выявила грубейшие нарушения.

В ходе проверки установлено, что в 2015-2016 годах администрация Верхнеуральского муниципального района предоставила 4 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не отвечающее требованиям благоустроенности жилье. Чиновники проявили недюжинную смекалку. Они оформили соответствующие документов и изменили статус одноэтажного жилого дома на многоквартирный, после чего распределили по комнате каждому претенденту.

По материалам прокурорской проверки следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).

Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.17

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