Без шашлыков: восемь муниципалитетов Южного Урала объявили особый противопожарный режим

Публикации за 28.04.17

В восьми территориях Челябинской области введен особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства региона, за минувшие сутки на Южном Урале территория лесных пожаров выросла на четверть.

27 апреля ликвидировали 16 лесных пожаров на площади 95,3 гектара. По четыре возгорания произошло на территориях в Красноармейского (41,3 гектара), Чебаркульского (25,5 гектара) и Шершневского (8,1 гектара) лесничеств, два – в Аргаяшском (16,8 гектара) по одному – в Кунашакском (0,2 гектара) и Кыштымском (3,4 гектара). На тушении были задействованы 84 человека и 36 единиц техники.

По состоянию на утро 28 апреля 2017 года на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 93 пожара на площади 469,85 гектара. Возгорания произошли на территориях Аргаяшского (6), Брединского (5), Карталинского (1), Каслинского (1), Катав-Ивановского (1), Красноармейского (21), Кунашакского (3), Кыштымского (1), Октябрьского (7), Увельского (7), Чебаркульского (16) и Шершневского (24) лесничеств.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области в 2 муниципалитетах региона класс пожарной опасности оценивается как высокий, в 36 – как средний. Особый противопожарный режим введен на территориях восьми районов: Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Красноармейского, Кунашакского, Пластовского, Сосновского и Чесменского. При введении ОПР использование открытого огня запрещено, напоминают в ведомстве. Штраф за нарушение запрет для физических лиц составит 1-1,5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.17

На южноуральских чиновников, поселивших детей-сирот в частном доме, завели уголовное дело. / Копейский экс-чиновник предстанет перед судом за махинации с арендой земель. / 5 в 1: связисты назвали самую полезную покупку мая. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»